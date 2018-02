Marcel Vanthilt dit najaar weer op tv SD

26 februari 2018

11u09

Bron: Showbizzsite 1 TV Het bleef een tijdje stil rond Marcel Vanthilt (60) maar niet voor lang meer. Vanthilt is volop bezig aan een nieuw tv-programma.

Het doel? Onderzoeken hoe oud een mens echt kan worden. Dat weet Het Nieuwsblad. Het programma komt in het najaar op het scherm en is het eerste programma van Marcel sinds het weggedeemsterde 'Wonen TV' van januari 2017. 2017 was voor Marcel Vanthilt een jaar van herstel. Fysiek, na een val van de trap die hem twee maanden revalidatie opleverde. Mentaal, na het verlies van zijn moeder, zijn trouwe hond en zijn huwelijk. Ook qua werk had hij weinig om handen.