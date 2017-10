Marcel Vanthilt (60) over één van de moeilijkste periodes in zijn leven in 'Die Huis' Redactie

22u07 0 VRT Marcel Vanthilt TV "Het begon met iets kleins," zo steekt Vanthilt van wal. "Mijn hond ging dood. Ergens had ik dat wel verwacht, dat beest was al 15 jaar en ik had niet gedacht dat het nog veel langer zou duren." Geen fijne ervaring natuurlijk, maar het vervalt in het niets met wat er vervolgens nog gebeurde.

"Niet veel later stierf mijn moeder. Zij was erg ziek, dus we verplaatsten ons constant van ziekenhuis, naar ziekenhuis, naar ziekenhuis... Dat een paar jaar aan een stuk. Haar dood was heel erg, maar ze is wel 95 jaar geworden."

Uiteindelijk liep ook zijn relatie ten einde. "Een relatie die toch achttien jaar geduurd heeft. Dan wordt er gezegd, door je partner: Ja, voor mij is het op, ik kan er ook niets aan doen, ik vind het zelf erg. Dat heeft me omvergeblazen. Ik leefde wel een beetje in de illusie van samenblijven met dezelfde vrouw voor de rest van je leven. Ik ben daar niet meer van overtuigd."

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij ook een professionele tegenslag te verwerken. "Marcel, zeiden ze, wegens besparingen kunnen we je niks meer beloven, het is helemaal aan u."