Marc Van Ranst toont andere kant in ‘Gert Late Night’: “Ik heb al een paar oneerbare voorstellen gekregen”

17 september 2020

10u17

Bron: VIER 3 TV “Ook tijdens deze grote crisis ben ik eigenlijk een gelukkig man. Ik mag namelijk de dingen doen, die ik graag doe.” Vlaanderens bekendste viroloog Marc Van Ranst (55) vertelde woensdagavond in ‘Gert Late Night’ openhartig over z’n privéleven. “Ja, ik heb wel eens een joint gerookt, maar ik voelde daar maar weinig van”, biechtte hij onder andere op.



In de rubriek ‘Bedgeheimen’ vroeg presentator James Cooke (35) zich onder andere af hoe populair Van Ranst is bij het vrouwelijke geslacht. “Ik heb via sociale media wel al een paar oneerbare voorstellen gekregen, maar uiteindelijk valt dat goed mee. Ik ga met die vrouwen iets drinken dan, hé”, grapte de viroloog. Van Ranst is namelijk al een hele tijd samen met partner Erna. “Maar we zijn niet getrouwd”, verduidelijkte hij. “Ik heb lang geleden wel al eens het jawoord gegeven, maar dat huwelijk was van korte duur.”

Daarnaast verklapte Van Ranst dat hij in z’n studententijd geëxperimenteerd heeft met drugs. “’Magic mushrooms’ heb ik uitgeprobeerd, en ik heb wel eens een joint gerookt. Maar eigenlijk voelde ik daar weinig van.” Tegenwoordig houdt de viroloog zich liever bezig met andere dingen. “Zo verzamel ik postzegels en sigarenbandjes. Die hobby’s bewijzen ook dat ik een autistisch kantje heb.”

Verder gaf Van Ranst mee dat hij een goede band heeft met z’n collega-virologen. “We hebben zelfs een WhatsApp-groepje. Vandaag is de naam daarvan nog gewijzigd naar ‘The Wild Salmons’. Ah ja, zalmen zwemmen nu eenmaal tegen de stroom in”, knipoogde hij.

