Marc-Marie had ooit 1 dag een hondje: “Maar ik kon niet aan hoe hij me de hele tijd aankeek” DBJ

17 oktober 2018

Vanavond zit Marc-Marie Huijbregts voor het eerst in de jury van ‘De Slimste Mens’. Hij vertelt hoe hij ooit één dag een hondje had. Niet enkel Marc-Marie deelt zijn beestige verhalen maar ook Erik wilt iets kwijt over zijn hamsters.