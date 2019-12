Marc Herremans over terugkeer naar de plaats van zijn val: “Je wordt wakker in een ander lichaam” MVO

09 december 2019

09u00 1 TV In ‘Het Huis’ vertelt triatleet Marc Herremans over het ongeluk dat hem verlamde. Sinds 2002 zit hij in een rolstoel, na een val tijdens zijn training op het eiland Lanzarote. D at weerhoudt hem er echter niet van om zijn favoriete sport te blijven beoefenen.

“Je wordt wakker in een ander lichaam”, vertelt hij aan programmamaker Eric Goens. “Een lichaam dat bestaat uit een stuk borst, twee armen en een hoofd.”

Hij keerde enkele jaren na datum terug naar de plaats van het ongeval. “Ik heb in 2006 meegedaan aan de Iron Man, toen zijn we ook de plek gepasseerd waar het ongeval gebeurd is. “Eigenlijk een mooi statement om te zeggen: kijk, je was sterk genoeg om mijn rug te breken, maar niet mijn leven en mijn dromen, want hier ben ik terug. En ik ga de Iron Man van Lanzarote finishen.”

Ook vandaag gaat het goed met hem. “Ik zeg altijd: elke dag is een Godsgeschenk”, klinkt het. “Ja, het gaat écht goed.”

“De manier waarop hij zich toont, de manier waarop hij vandaag in het leven staat... Hoe hij met zijn ongeval, maar ook met zijn eigen ongeluk omgaat, maar ook met de toekomst van zijn gezin...”, bedenkt Goens zich. “Ja, dat is een hele, héle schone mens."