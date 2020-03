Marc Coucke en Wout Bru zoeken personeel in ‘De Sollicitatie’: flexibel, stressbestendig en 2.500 euro bruto LOV

10 maart 2020

12u36 2 TV Er zijn maar weinig mensen die solliciteren leuk vinden, maar kijken hoe anderen het doen is dan net heel entertainend. Daarom brengt VIER het programma ‘De Sollicitatie’ vanaf maandag 16 maart terug voor een derde seizoen. Daarin maken al direct twee opvallende gezichten een verschijning.

In de eerste afleveringen mogen vier mensen plaatsnemen voor niemand minder dan topchef Wout Bru en Vlaanderen’s bekendste ondernemer Marc Coucke. De twee werken samen aan het restaurant La Bru’sserie in Durbuy. Daarvoor zoeken ze dringend gedreven personeel, zoals een chef, pattisier en sommelier. De felbegeerde plaatsjes moeten worden ingevuld door mensen die graag mee willen schrijven aan een stukje geschiedenis. “We verwachten iemand die flexibel en stressbestendig is en toch een minimum aan vakkennis heeft”, vertelt Wout Bru. In plaats daarvoor krijgt de gelukkige 2.500 euro bruto.

De kandidaten krijgen een half uur om hun vakkennis, talent en passie uit de doeken te doen, maar dat loopt niet voor iedereen van een leien dakje. Zo valt één van de sollicitanten door de mand bij de snijproef.

‘De Sollicitatie’, vanaf 16 maart elke maandag om 21u30 op VIER.