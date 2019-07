Marc Coessens wacht al jaren op een nieuwe tv-rol: “Er is een kleine groep acteurs die je overal terugziet” KD

22 juli 2019

Op tv is Marc Coessens (65) dagelijks te zien, maar in realiteit staat hij niet meer op de set. Net als zijn vrouw Christel Domen wacht hij al enkele jaren op een betekenisvolle tv-rol. Zij getuigde daar eerder al over in de weekbladen van DPG Media. Hij doet nu zijn zegje in de krant Het Nieuwsblad.

Marc Coessens is elke werkdag te zien in de herhalingen van ‘Wittekerke’, waarin hij de rol van dokter Frank vertolkte. Zijn vrouw Christel blijft eeuwig jong als Nieke in de heruitzendingen van ‘Lili en Marleen’. Een nieuwe televisierol ligt niet in het verschiet. “Het landschap is drastisch veranderd. Er is een kleine kern van acteurs overgebleven die je overal terugziet”, zegt Marc, die drie jaar geleden op pensioen ging. “Naast die kleine groep acteurs komt de meerderheid niet meer aan de bak. Ik heb daar op pensioengerechtigde leeftijd minder last van dan mijn vrouw.” Al wil Marc wel nog aan de slag als acteur. “Je wordt een beter acteur eens je ouder wordt, omdat je rijper bent en meer kunt relativeren.”