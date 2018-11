Manu en Jan laten vanavond hun hart spreken SD

05 november 2018

00u00 0 TV Het liefdesavontuur gaat voor alle boeren verder vanavond in 'Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond'. Drie van de vijf hebben al een keuze gemaakt.

Vorige week zagen we hoe Jeroen - vroeger dan verwacht - voluit voor Severien koos, en vanavond vertrekken de twee op een romantische trip. Ze kijken uit naar hun eerste nacht in een vijfsterrenhotel in typisch Duitse stijl. Jeroen steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich fysiek tot Severien aangetrokken voelt.

Ook in Canada werd een knoop doorgehakt: Bjorn gaat verder met rechtenstudente Evelyn. Zoals het een goede cupido betaamt, heeft presentatrice An Lemmens voor hen een werkelijk betoverende tocht langs de mooiste nationale parken gepland.

In Noorwegen verblijft Jitse 3 dagen met Emily in Bergen. Op deze pittoreske plek verbaast hij haar op straat met een verrassende move.

Enkel Manu en Jan moeten nog kiezen tussen 'hun' dames. Ze vinden het allebei moeilijk, omdat ze niemand willen kwetsen. Manu twijfelt tussen Hilde, die haar gevoelens durft te tonen, en Christine, die vindt dat de man de vrouw moet veroveren. Hij moet echter beslissen van presentatrice Dina Tersago.

Jan maakt zijn besluit 's avonds bekend bij een kampvuur. Hij is zeker van zijn keuze, maar Laura en Romina hebben er geen idee van wie de gelukkige is.

'Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond'

VTM 20.35u