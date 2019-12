Mannelijk danskoppel schrijft tv-geschiedenis en wint Deense versie ‘Dancing with the Stars’ TDS

Bron: TV2 0 TV Voor de eerste keer in de tv-geschiedenis heeft een duo van hetzelfde geslacht een danswedstrijd gewonnen. De eer is weggelegd voor Jakob Fauerby (42) en Silas Holst (36), twee Denen die deelnamen aan ‘Vild med dans’, het lokale equivalent van ‘Dancing with the Stars’. Aan het begin van de wedstrijd kregen de twee het nog hard te verduren.

Jakob Fauerby, een homoseksuele Deense acteur, vroeg de productie tijdens zijn selectie om hem aan een mannelijke danspartner te koppelen. “Dat is iets was waar we waarschijnlijk wel over kunnen praten”, kreeg hij te toen twijfelachtig horen. Maar de makers van ‘Vild med dans’ luisterden naar zijn wensen en brachten hem samen met Silas Holst, die aan de slag is als professionele danser.

De twee zijn het eerste mannelijke danskoppel in de geschiedenis van de show, die voor het eerst werd gelanceerd in het voorjaar van 2005 en inmiddels al 14 jaar wordt uitgezonden in alle hoeken van de wereld. Het dansduo wist de juryleden en het publiek week na week te verbluffen met hun zwoele moves en indrukwekkende dansbewegingen. Ze kregen in vier van de acht afleveringen de hoogste score en wisten dus ook met vlag en wimpel de finale te winnen. Hun laatste dans was een intense paso doble, die de jury na afloop beschreef als “een adembenemend moment.”

‘Onvermijdelijke controverse’

“Dit is een heel nieuwe ervaring, het is behoorlijk overweldigend”, zei Jakob na de winst tegen de Deense media. “Zo veel mensen spreken mij aan op sociale media met hun eigen verhalen. Ik voel me behoorlijk bevoorrecht. Ik had dit in mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken, ondanks de onvermijdelijke controverse die gepaard ging met een dansduo van hetzelfde geslacht.” Tijdens de eerste weken werden Jakob en Silas nog geplaagd door pesterijen en online commentaren. “Maar na twee shows zagen de mensen in dat wij geen seks of zo zouden hebben op de dansvloer. Het gaat over gevoelens en sensualiteit, niet over seksualiteit. Wij zijn maar twee mannen die samen dansen, meer is het niet.”

“We zijn een klein land met slechts 5,6 miljoen inwoners en toch stemmen elke vrijdag meer dan een miljoen mensen af om deze show te bekijken”, glunderde hij verder. “Er zijn maar weinig shows die iedereen bekijkt, en dit is er één van. Er zijn dus veel gevoelens aan verbonden.” Hij gaf nog mee dat hij hoopt dat mannelijke danskoppels in de toekomst meer aan bod zullen komen op televisie. “Want toen ik een kind was, zag ik nooit zulke representatie. Dus als een jongen, meisje of transgender nu kan zien dat we op positieve wijze aan bod komen in een tv-show, dan denk ik dat dat een heel krachtig effect kan hebben.”