Man zkt. man in 'Blind date’ vanavond: “Mijn haar is echt heilig” DBJ

20 februari 2019

13u30 0 TV Vanavond staat een speciale aflevering van 'Blind Date' op het programma. Voor de eerste keer dit seizoen zijn het mannen die op mannen jagen. De 25-jarige Brandel (foto) uit Montenaken is de 'jager' van dienst en zoekt met de hulp van gastvrouw Nathalie Meskens een toffe vent.

Zelf is hij elke dag in zijn eigen bloemenwinkel te vinden. Aan de andere kant van de wand zitten Grégory (34, Leffinge), die verkoper is bij Colruyt Oostende, kapper Giovanni (28, Genk) met Italiaanse roots, en bloemist Xavier (35, Antwerpen). Zij staan te popelen om de Limburger het hof te maken. In de eerste twee rondes komt Brandel al snel te weten dat hij best niet het kapsel van Grégory aanraakt, Giovanni een speciale rol speelt bij eersteklasser KRC Genk en Xavier alles samen doet met zijn hond Peppy.