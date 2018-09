Man zit 70 jaar met hetzelfde deuntje in zijn hoofd tot 'Make Belgium Great Again' hem verlost: "De tranen komen in mijn ogen" DBJ

26 september 2018

07u17 0 TV Zeventig jaar zat Edward Demolder (86) met een liedje in zijn hoofd en zijn hele leven zocht hij naar titel en uitvoerder. Op zijn oude dag zorgden Frances Lefebure en co ervoor dat Edward niet langer hoefde te zoeken.

Uitgebreide zoektochten en rondvragen op sociale media ten spijt. Kempenaar Edward Demolder (86) zit als sinds 1947 met hetzelfde liedje in zijn hoofd en kan de titel en uitvoerder maar niet achterhalen. Edward hoorde het nummer voor het eerst in het Jezuitencollege van Turnhout op een 78 toerenplaat en kon sindsdien enkel het begin en een stukje uit het midden neuriën.

Het verhaal kwam de redactie van 'Make Belgium Great Again' ter ore en die waren vastbesloten de titel en uitvoerder van het nummer te achterhalen. Ze beluisterden liefst drieduizend platen van het Jezuïetencollege, maar het resultaat bleef uit. In een muziekwinkel in Brugge kregen ze te horen dat het wellicht om iets Engelstalig ging, in het lichtere genre. En dus kwamen ze uit bij The Light Music Society in Londen.

In dat onderzoekscentrum herkende Gavin Sutherland het deuntje vrijwel meteen. Het bleek te gaan om een nummer uit Intermezzo, een film uit 1936. Het liedje was van Heinz Provost, een Oostenrijker. Pianist Jef Neve en violist Christophe Pochet brachten het liedje voor een ontroerde Edward Demolder. Die is na zeventig jaar eindelijk van het deuntje verlost.