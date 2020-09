Man rijdt 170km per uur in ‘Alloo bij de Wegpolitie’: "Mijn vrouw zit te wachten" Jacob De Bruyne

10 september 2020

06u30 0 TV Zes seizoenen gaat Luk Alloo (57) nu al op pad met de wegpolitie, hij weet dus maar al te goed welke drie verkeersovertredingen het vaakst voorkomen. In willekeurige volgorde: te snel rijden, bellen achter het stuur en de gordel niet dragen. Samen met inspecteurs Yann en Yves rijdt Alloo mee in een anonieme wagen en houdt hij een man tegen met 170 km/u op de teller.

"Mijn vrouw zit te wachten", verklaart de chauffeur, die een boete van 197 euro opgelegd krijgt. Op de E313 nemen agenten Yann en Glen een Nederlandse bestuurder mee die geen gordel draagt. Wanneer ze een blik in de wagen werpen, zien ze dat er zelfs geen gordel aanwezig is aan de bestuurderszijde. "Die inbreuk kost 116 euro en de gordel moet meteen worden aangebracht in de wagen, anders wordt er niet verder gereden", aldus de agenten.

