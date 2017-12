Man bingewatcht hele week ‘The Office’ tijdens donkere periode. Netflix stuurt hem mailtje om te vragen of alles oké is avh

Bron: Reddit 4 rv Steve Carrell als Michael Scott in 'The Office' TV Een Netflix-kijker die een donkere periode doormaakte, keek een hele week onafgebroken naar de Amerikaanse komische serie ‘The Office’. Omdat zijn kijkgedrag op korte tijd zo hard was veranderd, stuurde Netflix hem een mailtje: “Alles oké met jou?”

Op Reddit doet de man anoniem zijn verhaal. “Ik zat een tijdje in een depressie. Ik deed niet anders dan Netflix kijken en ik keek alle negen seizoen van ‘The Office’ uit in één week. En toen kreeg ik een e-mail van Netflix met de vraag of alles oké was met mij.” Netflix legde uit dat zijn nieuwe kijkgedrag hen zorgen baarde.

Big Brother

Mensen stelden zich meteen vragen bij het grote Big Brother-gehalte van de e-mail, maar de man bleek er wel mee geholpen. “Eerlijk gezegd voelde ik me wel beter. Het voelt goed om te weten dat er iemand is die zich bekommert om je mentale gezondheid. Ook al is het een vreemde.”

Gisteren stuurde Netflix nog een tweet de wereld in waarin het 53 gebruikers aansprak: “Aan de 53 mensen die ‘A Christmas Prince’ al 18 dagen lang élke dag bekeken: wie heeft jullie gekwetst?”, gekscheerde het bedrijf op Twitter.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? Netflix US(@ netflix) link

Een tweet die erg in de smaak viel op sociale media, maar ook veel vragen ontlokte over het beleid van het bedrijf. “Dit is fucking creepy”, tweette journalist Hugo Rifkind.

Hot Take: Netflix tweeting this is fucking creepy. https://t.co/5SrlYaW3rD Hugo Rifkind(@ hugorifkind) link