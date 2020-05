Mambo en Nikki, de ‘onzichtbare’ verleidsters van ‘Temptation’: “Wij hebben godganse dagen niets gedaan” IDR

15 mei 2020

13u00

Bron: TV Familie 2 TV De verleidsters van ‘Temptation Island’. Ze moeten de temperatuur opdrijven en hun troeven in de strijd werpen, maar bij enkele meisjes is dat klaarblijkelijk niet zo goed gelukt. Neem nu verleidsters Nikki en Mambo, die week na week steeds meer naar de achtergond verdwijnen. “ Tja, als een jongen niet jouw type is en jij niet het zijne, dan is het stom om moeite te doen”, zeggen de verleidsters in weekblad TV Familie.



De 25-jarige Mambo uit Sint-Pieters-Leeuw is nochtans een echte femme fatale. Naast haar job als receptioniste werkt ze als gogodanseres. Tijdens de eerste afleveringen van dit ‘Temptation Island’-seizoen kwam Mambo nog in beeld als ‘twerkqueen’, maar tegenwoordig moet je een vergrootglas bovenhalen om haar te kunnen spotten. “Het klopt dat ik niet zo heel veel in beeld kom”, zegt Mambo. “Maar ik vind dat niet zo’n probleem. Ik wou vooral het avontuur aangaan. Iemand verleiden was niet mijn hoofddoel.”

De mannen waren jouw ding niet?

Euh, Karim wél. Hem vond ik onmiddellijk heel mooi. Ook zijn karakter. Maar dat laatste had ik bij de andere jongens ook.

Waarom zien we jou dan zo weinig in beeld?

Ik was voor geen enkele van de mannen een ‘temptation’. Dan ga ik er geen tijd in steken om één van hen te verleiden. Pas op, ik heb dat wel even gedaan. Maar ik merkte al snel dat het niets uithaalde. En dan kan je dat beter overlaten aan de meisjes die wél een bedreiging kunnen vormen voor de relaties.

Maar wat dééd jij daar dan de godganse dag?

Niet zo heel veel. Ik heb vooral aan het zwembad gezeten, gedanst en gegeten.

Werd dat nooit saai?

Oh nee! Ik heb geen spijt dat ik heb meegedaan, hoor. Natuurlijk zou het fijn zijn als ik wat meer in beeld kwam, maar ik vond de ervaring sowieso fantastisch. En ik heb geweldig fijne mensen leren kennen.

‘Temptation Island’ is een springplank naar meer volgers op Instagram, samenwerkingen met merken en zo. Dat lijkt voor jou niet weggelegd.

Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar het klopt dat het moeilijk zal worden om hier zoveel uit te halen als sommige meisjes van de vorige edities. Da’s jammer, maar ik wil daar niet over klagen. Ik ben altijd positief. Het is niet omdat het nú lastig is, dat het lastig blijft. En ik heb al enkele leuke samenwerkingen mogen doen via Instagram. Als ik na corona eens met de groep kan gaan feesten, ben ik al supergelukkig!

Heel uitbundig

De Nederlandse Nikki (26) is gastvrouw bij een orchideeën-kwekerij. Zij gelooft dat elke man uiteindelijk ontrouw is en zag het als een uitdaging om dat voor de camera’s te bewijzen. “Maar eenmaal op ‘Temptation Island’ had ik het moeilijk om mij open te stellen”, zegt ze.

Waarom wilde jij dan zo graag meedoen?

Heel eenvoudig: het avontuur sprak me aan. De sleur doorbreken. Maar ik had het wat onderschat. Toen ik in Thailand aankwam, was het voor mij wennen aan de groep en de situatie. Gek, want ik ben altijd uitbundig.

Je was onder de indruk?

Ja. We waren allemaal bezig met één doel en dat vond ik soms lastig. Omdat ik er normaal gezien niet zo voor hoef te vechten.

En misschien spraken de jongens jou niet aan?

Dat was het probleem niet. Ik vond ze allemaal knap, netjes gekleed en vriendelijk. Karim vond ik de mooiste. Maar geen van hen was volledig mijn type. Ik heb één date gehad met Christian en dat was leuk, maar ik merkte dat ik veel te veel moeite moest doen om uit mijn comfortzone te komen.

Treed jij op tv daarom amper op de voorgrond?

Voor een stuk wel. Als ik de ‘temptation’ van één van hen was geweest, had ik wel meer moeite gedaan. Maar ik ben niet naar Thailand gegaan om me op een negatieve manier in de kijker te werken. Ik doe mee voor de aandacht, maar ik heb een ‘gewone’ baan. Ik zou daar graag carrière in maken, en dan kan je slechte beelden missen.

Vond je het daar plezant?

Natuurlijk wel! Ik heb superfijne mensen leren kennen, en ik heb het me geen seconde beklaagd dat ik erbij was. De makers hebben ervoor gezorgd dat het voor iedereen een fijne ervaring werd. Het voelde voor mij aan als een vakantie waarbij toevallig camera’s aanwezig waren.

Geen spijt dus.

Nee. Ik denk dat we gewoon veel pech hebben gehad met het coronavirus, waardoor we nu geen enkele boeking hebben. Maar goed, ik heb met heel wat mensen een goeie band opgebouwd.

Er lijkt iets te spelen tussen jou en verleider Bas, hé.

Goh, dit overvalt me... Maar ik wil eerlijk zijn. Ik had met Bas vanaf het begin de beste klik. En toen we terug in Nederland waren, zochten we elkaar op.

Zijn jullie een koppel?

Nee. We waren friends with benefits. Bas en ik zijn zeer verschillend en willen allebei van onze vrijheid genieten. We zijn een paar keer samen uit geweest. Toen merkten we dat we alle twee de aandacht van anderen opzochten. Tja, dan heb je geen basis voor een relatie.

Friends with benefits, dus.

Inderdaad. Why not, hé? Maar we zien elkaar nu eigenlijk niet meer. Dat is dus verleden tijd!

