Mama van Damiano uit 'Blind getrouwd': "Dankzij hem vond ik de kracht om nog eens tegen kanker te vechten" Frederik Velghe

06 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Toen ik Wendy zag, was ik verkocht!" Myriam (60), de mama van ‘Blind Getrouwd’-deelnemer Damiano (38), is deze week in Dag Allemaal duidelijk al een goeie match met haar schoondochter. Voor de kijkers die haar zoon afstandelijk en gevoelloos noemen, heeft Myriam één boodschap: "Damiano is de meest fijngevoelige man die er is!", zegt zij in het weekblad.

Dertien jaar geleden vierde het gezin Fiore hoe mama Myriam borstkanker had bedwongen. Maar vorig jaar bleek dat de moedige vrouw de strijd met de vreselijke ziekte opnieuw moest aangaan. Deze keer doet ze dat met dagelijkse tips van haar zoon, die Myriam op handen draagt. "Ach mijn Damiano... ’t Is zo’n lieve jongen", zegt ze in Dag Allemaal. "Hij wil enkel goed doen in z’n leven. Dat hij kritiek krijgt omdat hij zo lang aarzelt om zijn hart voor z’n echtgenote uit ‘Blind Getrouwd’ open te stellen, is onterecht. Hij wil Wendy gewoon niet kwetsen."

Myriam pareert de soms harde commentaren op Damiano met vuur, maar haalt tegelijk de schouders op. Er zijn dan ook prangender zaken in haar leven. De dagelijkse bestralingen om borstkanker te bestrijden, met name. Een behandeling die Myriam helaas maar al te goed kent uit een niet zo héél ver verleden. "Al is er één groot verschil met toen", zegt ze met een hoopvolle sprankel in de ogen. "Mensen zeggen me dat ik er goed uitzie voor iemand die kanker heeft. En ja, dat heb ik vooral te danken aan Damiano."

