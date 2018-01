Mama van Christoff is onder de indruk van Sergio Herman: "Ik vind u nog knapper dan op tv" MVO

16u00 0 vtm Sergio in de keuken van Christoff en zijn mama. TV Koken voor Christoff: het is op z’n minst een uitdaging. Dat merkt ook Sergio Herman als hij kennismaakt met de schlagerkoning. “Ik ben een moeilijke eter en bestel op restaurant altijd hetzelfde. Wat ik niet ken, vertrouw ik niet.” Gelukkig kookt Sergio dit keer niet voor Christoff, maar wel voor zijn grote steun en toeverlaat: mama Simonne. En ook zus Lindsay – toen nog met bolle buik – schuift mee aan de grote feesttafel.

“Mama is heel belangrijk voor mij”, vertelt Christoff. “Ze stond aan de wieg van mijn carrière en staat daar vandaag nog steeds. Dankzij haar hebben Lindsay en ik bereikt wat we vandaag hebben bereikt.”. En daar wil Christoff haar heel graag voor bedanken met een diner boordevol verrassingen. Al schept zijn smoesje over “een goede vriend die komt koken” wel andere verwachtingen bij Simonne. Zij is er namelijk van overtuigd dat haar zoon tijdens het etentje zijn nieuwe partner zal voorstellen. De verbazing is dan ook groot als plots Sergio Herman voor haar neus staat. “Ik vind u nog knapper dan op tv”, klinkt het.

Sergio’s zoektocht naar de perfecte ingrediënten start op de markt van Aalst, een primeur voor Christoff. Culinaire herinneringen heeft hij alvast te over. “Voor mama’s wafels zou ik de eerste vlieger terug naar huis nemen. Ze bakte dan ineens 15 kg en was er de hele dag mee bezig. ’s Avonds kwam iedereen z’n wafels afhalen.” Om haar helemaal te verwennen stelt Christoff voor om Simonnes lievelingsgerecht te maken: scampi met currysaus. Sergio geeft er een culinaire twist aan en tovert langoustines op tafel als voorgerecht. Als hoofdgerecht kiest hij voor wild: ree met aardpeer en knolselder. Het dessert wordt een klassieke moelleux, overgoten met een Sergio-sausje.

Terwijl Sergio zich in de keuken over het diner ontfermt, focust Christoff zich op de tafeldecoratie. Een kolfje naar zijn hand. “Met Kerst doet Christoff zelfs een strikje rond de broodjes”, verklapt Lindsay. Dat gezelligheid centraal zal staan op nieuwjaarsdag, is dus zeker.