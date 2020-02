Mama van 2 én pornoactrice: Emma White combineert moederschap met sekscarrière MVO

24 februari 2020

12u39 0 TV Een opvallende getuigenis uit ‘Help! Mijn Kind Kijkt Porno’. Daarin onderzoekt Evi Hanssen het porno-kijkgedrag van de Vlaamse jongeren. Actrice Emma White combineert het moederschap met haar carrière als pornoactrice.

“Alle pornoactrices die ik ken, zijn ook mama”, vertelt Vlaamse pornoactrice Emma White. Het duurde dan ook niet lang na haar bevalling, toen ze weer aan het werk ging. “Je moet gewoon die knop kunnen omdraaien. Dat is wérk, wat ik doe. En dat staat buiten alles. Na mijn werk ben ik gewoon huismoeder. Ik ga met mijn kinderen weg, of ik zit hier in mijn pyjama met hen in de zetel. Dan ben ik gewoon mama.”