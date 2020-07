Mama Martine getuigt in ‘Make Belgium Great Again’ over het belang van registratie als orgaandonor SDE

10 juli 2020

18u13

Bron: VTM 2

Martine getuigt in ‘Make Belgium Great Again’ over de dood van haar zoon Senne. Martine en haar familie moesten zelf nog beslissen of ze zijn organen zouden doneren. Daarom vertelt ze over het belang van je te registreren als orgaandonor. “Zodat je als held de wereld kunt verlaten. En dat je familie en vrienden nog een extra reden hebben om trots op je te zijn”, klinkt het.

Wist je dat je dat nu via www.mijngezondheid.be online in orde kan brengen? Alles over de bijzondere aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ lees je hier.

Bekijk ‘Make Belgium Great Again’ op VTM GO.

Speciale aflevering ‘Make Belgium Great Again’, vrijdag om 21.05 uur op VTM