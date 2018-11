Mama Kerkhofs onderbreekt vakantie om Kat te zien dansen IDR

20u40 0 TV Martine - de mama van Kat Kerkhofs - was dan wel op vakantie in Frankrijk, voor de dans van haar dochter kwam ze vanavond met veel plezier naar Lint afgezakt. “Het is echt een blitzbezoek”, klinkt het.

En daar is geen woord van gelogen, want Martine vertrek morgenvroeg alweer. “Ik ben vanmorgen geland, en ik ben inderdaad morgenochtend weer weg”, klinkt het. “Da’s een beetje gek, ik weet het. Ik heb even getwijfeld of ik dat zou doen, maar ik wilde hier echt heel graag bijzijn. Kat had het me gevraagd omdat haar dans op een voor haar heel mooie herinnering gebaseerd is. Haar papa had ervoor gezorgd dat ze bij het optreden van James Brown aan de zijkant van het podium mocht dansen. Ik heb dat toen gezien: ons Kat stond daar nogal te shaken! (lacht) Ik ben dan ook niet verbaasd dat ze het nu zo goed doet: Kat is een echt showbeest.”

Volgens zus Lyn - waarmee de echtgenote van Dries Mertens ‘Tipsy’ maakt - heeft dat showgehalte trouwens altijd in haar zus gezeten. “Zelf ben ik niet zo’n goede danseres als Kat, maar we gaven vroeger wel altijd shows op familiefeestjes. Tot vervelens toe soms. Dan zag je onze nonkels echt denken: ‘Mannekes, het eten is daar, stop er maar mee.’ (lacht) En we organiseerden thuis ook altijd een festival op het pleintje aan ons huis, waar we de buren op uitnodigden. En dan waren we daar ook altijd maanden mee bezig. Oh! En we waren ook extreem verslaafd aan MTV. Dan keken we clipjes en deden we die dansjes uren aan een stuk na.”