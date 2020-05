Mama Kathleen Aerts is zich niet bewust van corona: “Ze zit hele dag in eigen wereld” BDB

11 mei 2020

22u40

Bron: VIER 0

Hoe ex-K3-lid Kathleen Aerts de lockdown doorbrengt? Onder een stralende zon in Zuid-Afrika. De zangeres woont intussen al vijf jaar in het land en baat er een reisorganisatie uit. “Tijdens de paasvakantie hadden we zo’n 800 mensen verwacht, dus we zijn de voorbije weken druk bezig geweest om hen allemaal te herboeken”, vertelde ze in ‘Gert Late Night’. De zangeres deelde ook hoe haar mama de coronacrisis beleeft. Zij woont in bij Kathleen. “Ik ben heel blij dat ze niet in België is, want ik vond de beelden uit de rusthuizen echt schrijnend. Ze is al 16 jaar ziek en lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Ze zit eigenlijk de hele dag volledig in haar eigen wereld. Het moet fantastisch zijn, niets van corona weten. Het contact met m’n mama is vooral gebaseerd op aanrakingen. We knuffelen veel en ik zing voor haar elke dag.”