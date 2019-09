Mama Ellen heeft een boodschap voor iedereen die #TeamPia steunde MVO

18 september 2019

Het is zover. Mama Ellen heeft genoeg geld ingezameld voor Pia. Ze wilt dan ook de tijd nemen om iedereen te bedanken.

Mama Ellen heeft een boodschap voor iedereen die #TeamPia steunde: “Ik ga eventjes beginnen met mijn man te bedanken, die wat meer achter de schermen is gebleven maar veel voor de kindjes zorgde. Hij stond er vanaf het begin helemaal achter om er alles aan te doen om Pia te helpen. Ik wil iedereen die een berichtje heeft gestuurd bedanken, ook zeker de BV’s die de boodschap mee hielpen verspreiden. James, maar ook Siska Schoeters en Philippe Geubels die het echt mee hebben getrokken. En heel België. Ook Wallonië, en het is zelfs over de grens gegaan. Een ongelofelijk dikke merci aan allemaal!”

