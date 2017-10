Making A Murderer-zaak Steven Avery niet opnieuw voor rechter 09u15

De zaak die centraal staat in Netflixdocumentaire Making A Murderer komt niet opnieuw voor de rechter. Het verzoek van de voor moord veroordeelde Steven Avery daartoe is afgekeurd.

Een rechter in de staat Wisconsin oordeelde dat er niet genoeg bewijsmateriaal is om een nieuwe rechtszaak te verantwoorden, zo bericht lokale nieuwszender WBAY. Zij liet daarbij ook weten dat de zaak niet meer in beraad zal worden genomen. Avery heeft middels zijn advocaat laten weten dat hij desondanks van plan is in beroep te gaan tegen de uitspraak. De autohandelaar diende in juni een petitie in, waarin zijn raadsvrouw niet alleen een nieuwe zaak eist, maar ook de ex van de slachtoffer in de zaak, Teresa Halbach, beschuldigt van de moord.

Steven Avery en zijn neef Brendan Dassey werden in 2007 allebei veroordeeld voor de moord op Teresa. De makers van Making A Murderer stellen het handelen van rechercheurs en de openbaar aanklager in de zaak ter discussie. Zo werd de verstandelijk beperkte Dassey, toen zestien jaar oud, tijdens zijn verhoor gemanipuleerd om een bekentenis af te leggen. Een rechter gaf hen in 2016 gelijk en oordeelde dat Brendan vrijgelaten moest worden. De staat ging echter in beroep, zijn zaak is nog in behandeling.