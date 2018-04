Makers 'Westworld' geven alle spoilers vrij - maar het verhaal krijgt een hilarisch staartje MVO

10 april 2018

06u29

Bron: ANP 0 TV De makers van Westworld kiezen voor een radicale aanpak om spoilers voor het komende seizoen te voorkomen. Jonathan Nolan en Lisa Joy gaan nog voor de start van het tweede seizoen later deze maand alle geheimen van de HBO-serie zelf prijsgeven.

Tijdens de eerste reeks van Westworld, dat gaat over een park waar niet van mensen te onderscheiden androids ter beschikking worden gesteld aan de menselijke bezoekers, werd er zoveel gespeculeerd over de show, dat er volgens het echtpaar ook veel werd verpest voor kijkers.

Daarom plaatsten zij een mededeling op Reddit, het discussieplatform waarop Westworld destijds uitgebreid werd besproken. "Theorieën kunnen ook spoilers worden, de grens tussen die twee is verwarrend", stellen de makers. "We hebben er lang over nagedacht en zijn tot de moeilijke, en mogelijk erg controversiële, beslissing gekomen om een video te posten waarin we de hele plot en alle twists onthullen."

De video was in eerste instantie een idee dat Lisa en Jonathan, de broer van regisseur Christopher, zouden doorvoeren als meer dan duizend Reddit-gebruikers er achter stonden. Dat aantal werd al snel gehaald. Het stel hoopt dat fans die de ins en outs willen weten, degene die liever zonder die kennis naar Westworld kijken beschermen. "Het is een nieuwe tijd, en een nieuwe wereld als het gaat om de relatie tussen de makers van programma's en het publiek. En vertrouwen is daar een groot deel van", aldus de twee in hun post.

'Rickroll'

Het idee was echter een grap. De video die maandagnacht op YouTube werd gezet begint veelbelovend maar al snel komt er een onverwachte wending als hoofdrolspeelster Evan Rachel Wood het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley begint te zingen.

De zogeheten 'rickroll' is al meer dan tien jaar een bekende internetgrap waarbij te pas en te onpas de videoclip van 'Never Gonna Give You Up' wordt doorgestuurd, vaak verpakt als interessante link. Verschillende Amerikaanse media noemen de publiciteitsstunt van 'Westworld' het toppunt van de 'rickroll'. Indie Wire verklaart de internetmeme nu officieel dood.

Het tweede seizoen van Westworld is vanaf 23 april op HBO te zien. In de nieuwe reeks heeft ook de Nederlandse Katja Herbers een rol.