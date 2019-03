Makers van ‘The Simpsons’ verwijderen Michael Jackson aflevering MVO

08 maart 2019

06u31

Bron: ANP 0 TV De makers van de populaire serie ‘The Simpsons’ hebben besloten om de aflevering ‘Stark Raving Dad’ niet langer meer uit te zenden. In deze aflevering verleent Michael Jackson zijn stem aan een van de karakters en de makers vinden het, gezien de huidige omstandigheden rondom Jackson, niet kies om de episode nog langer te laten zien.

De aflevering, volgens kenners een van de meest iconische ‘Simpsons’-afleveringen ooit, werd gemaakt in 1991 als opening van het 3e seizoen. Hoewel de geruchten al snel de ronde deden dat Michael had meegewerkt aan het programma, gaf hij pas jaren later toe daadwerkelijk teksten te hebben ingesproken.

“Dit is de enige keus die we kunnen maken,” aldus uitvoerend producent James L. Brooks tegenover de Wall Street Journal. “De mannen met wie ik werk, Matt Groening en Al Jean, zijn het volledig met me eens. Dit was een no-brainer.”

Jackson’s karakter in de aflevering was Leon Kompowsky, die Homer Simpson ontmoet in een psychiatrische instelling. Homer neemt hem vervolgens mee naar huis: een brede, witte man die claimt Michael Jackson te zijn. “Het was een goede aflevering, waaraan we mooie herinneringen bewaren. Ik ben op zich tegen het verbranden van boeken, maar dit is ons boek en dus mogen we er zelf best een hoofdstuk uithalen,” aldus Brooks.