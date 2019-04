Makers van ‘Game of Thrones’: “We willen dat mensen blij zijn met het einde” kv

09 april 2019

21u12

Bron: Reuters, Entertainment Weekly 0 TV De makers van ‘Game of Thrones’ weten al zo’n vijf jaar hoe het slot van de reeks er zou uitzien. Ze hopen nu dat het publiek tevreden zal zijn met de manier waarop er dit jaar een einde komt aan de iconische serie die kijkers over de hele wereld al acht jaar in de ban houdt.

De allerlaatste ‘Game of Thrones’-aflevering zal op zondag 19 mei worden uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender HBO. In de veelbekroonde middeleeuwse fantasyreeks strijden adellijke families in het fictieve koninkrijk Westeros om de IJzeren Troon. Wie er uiteindelijk op de IJzeren Troon zal zitten en of die IJzeren Troon nog zal bestaan na de strijd van een verenigd Westeros tegen de White Walkers is op dit moment een groot vraagteken.

Makers D.B. Weiss en David Benioff “zijn al minstens vijf jaar op de hoogte van de grote lijnen” van het einde van de reeks, die gebaseerd is op de boekenreeks ‘A Song of Ice and Fire’ van schrijver R.R. Martin. Ondertussen loopt de tv-serie echter ver voor op de boeken. “We willen dat mensen blij zijn (met het einde, red.). Dat is erg belangrijk voor ons. We hebben hier elf jaar aan gewerkt”, zegt D.B. Weiss, die samen met David Benioff de reeks creëerde. “We weten ook dat wat we ook doen, zelfs al is het de allerbeste versie, dan nog zullen enkele mensen de beste van alle mogelijke versies haten”, voegt hij eraan toe.

Seizoen 7, dat in 2017 op antenne ging, bouwde op naar een grote strijd om de IJzeren Troon, terwijl een zombieleger van White Walkers, onder leiding van de Night King, zuidwaarts marcheerde met het doel de mensheid te vernietigen.

Volgens de twee executive producers was het erg moeilijk om te vermijden dat er informatie over het nieuwste seizoen naar buiten kwam. “We zullen pas opgelucht zijn als de laatste aflevering op antenne gaat zonder lekken. We zijn heel tevreden dat we de productie hebben kunnen afwerken zonder lek, maar er hebben zich vroeger problemen voorgedaan tijdens de postproductie, in de week voor een aflevering op antenne ging, dus het is een erg gevaarlijke tijd”, vertelde Benioff aan Entertainment Weekly.

Wanneer de laatste aflevering op antenne gaat, willen beide mannen alvast niet meteen weten hoe de kijkers erop reageren. “We zullen op een niet nader genoemde locatie zijn, onze telefoon uitschakelen en verscheidene flessen kraken”, aldus Weiss. “Ik ben van plan om erg dronken te zijn en heel ver uit de buurt van het internet te blijven”, voegde Benioff eraan toe.