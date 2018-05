Makers van 'Dagelijkste Kost' komen met huisdierenprogramma MVO

09 mei 2018

06u54

Bron: Het Nieuwsblad 2 TV Het team achter het succesvolle kookprogramma met Jeroen Meus zet de tanden nu in een heel nieuw onderwerp: dieren.

De nieuwe reeks zal vanaf dit najaar te zien zijn op VTM. De afleveringen zullen eerder kort zijn, zo'n 25 minuten. In de kijker staat de gewone Vlaming die wat te weten wil komen over zijn of haar geliefde viervoeter. Wat doe je voor je een dier in huis neemt? En hoe laat je dat beestje wennen aan een nieuwe omgeving? Allemaal vragen waarop men het antwoord zal krijgen. Het programma wordt gemaakt door Hotel Hungaria, het productiehuis dat onder meer ook met 'Dagelijkse Kost' en 'Goed Volk' kwam.