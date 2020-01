Makers ‘The Crown’ stellen teleur: “Nee, we gaan het verhaal van Harry en Meghan niét verfilmen” MVO

15 januari 2020

15u55 0 TV Slechts nieuws voor fans van ‘The Crown’, die hadden gehoopt dat de Netflix-serie binnenkort ook het drama rond de ‘Megxit’ zou coveren. Susie Mackie, executive producer van de show, sluit dat naar eigen zeggen uit.

“Het is op z’n minst héél onwaarschijnlijk”, haalt ze de schouders op. “We zijn namelijk in het algemeen niet van plan om de hedendaagse gebeurtenissen in het koningshuis te verfilmen. We houden het liever bij de geschiedenis.”

De eerste twee seizoenen van ‘The Crown’ spelen zich af tijdens de jonge jaren van Elizabeth II, toen ze pas de troon besteeg. Het derde seizoen focust zich op de periode tussen de jaren ‘60 en ‘70. Het aangekondigde seizoen 4 zal zich afspelen in de jaren ‘80. In de eerste seizoenen werd de rol van Elizabeth vertolkt door Claire Foy. In het huidige seizoen, na een tijdsprong, zien we Olivia Colman aan het werk.

“Wat we ook doen met de show na seizoen 4, ik betwijfel ten zeerste dat we ooit tot op het punt in de tijd zullen geraken waarop Meghan en Harry de monarchie verlaten.”

Haar reactie komt er na de vele oproepen van fans, die na de ‘Megxit’ al reikhalzend uitkeken naar het “achtste seizoen” van ‘The Crown’. “Gezien Meghan tegen die tijd toch geen titel meer heeft en terug gaat werken, kan ze misschien zichzelf spelen”, klonk het. Die dromen zullen nu dus opgeborgen moeten worden.