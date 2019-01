Makers Suits willen nog één keer Meghan mvdb

06 januari 2019

21u47

Bron: ANP/BuzzE 1 TV Meghan, hertogin van Sussex kan naar verluidt een paar miljoen verdienen met een paar minuten werk. Volgens verschillende Britse media hopen de makers van de serie Suits, waarin Meghan speelde voor haar huwelijk met prins Harry, dat de hertogin nog één keer in de huid van haar personage Rachel Zane kruipt.

"Er is nog geen bedrag genoemd", stelt een ingewijde in The Sunday Mirror. Volgens de bron wordt er "binnenkort" onderhandeld. "Ik heb bedragen van 2 tot 6 miljoen voorbij horen komen." Het geld zou naar een goed doel van Meghans keuze gaan.

Volgens de geruchten denken de makers van Suits aan een korte scène met Meghan en haar tv-echtgenoot Patrick J. Adams. De beelden zouden opgenomen moeten worden in het Verenigd Koninkrijk, zodat de zwangere hertogin niet naar Canada hoeft te vliegen. "We zouden een verhaallijn kunnen bedenken over het nieuwe leven van Rachel en Mike, die een gezin stichten, waarbij Rachel met een flinke babybuik te zien is." Volgens de ingewijde zou Meghan twee minuten in beeld komen en niet meer dan een paar regels tekst hebben. "Misschien iets over dat ze nooit durfde te dromen dat ze zo'n geweldig leven zou hebben. Dat zou het echte leven prachtig weerspiegelen.”

“Boost voor goede doelen”

De makers zien het al helemaal zitten, weet de bron. "Het zou één of meerdere goede doelen een enorme boost geven, Meghan kan laten zien dat ze een moderne royal is en het zou voor ons een kijkcijferklapper betekenen."

Of Meghan ook zo enthousiast is, is nog maar de vraag. Ze nam afscheid van haar acteercarrière om met prins Harry te trouwen. In april, een maand voor de bruiloft, was Meghan voor het laatst te zien in Suits. Kensington Palace wilde niet reageren op het verhaal van The Sunday Mirror. Wel vertelde Meghan afgelopen zomer aan een fan van de serie dat ze de show mist.