Makers 'Stranger Things' ontkennen plagiaat: "Misbruik van andermans creativiteit"

04 april 2018

21u13

Bron: ANP 0 TV Broers Matt en Ross Duffer ontkennen het idee van 'Stranger Things' te hebben gestolen. Hun advocaat Alex Kohner spreekt in een verklaring de beschuldiging tegen van filmmaker Charlie Kessler, die beweert dat de gebroeders Duffer de serie hebben gebaseerd op zijn korte film Montauk uit 2012.

"De claim van de heer Kessler is volledig waardeloos. Hij had niets te maken met het maken of de ontwikkeling van 'Stranger Things'. De gebroeders Duffer hebben zijn korte film niet gezien en hebben nooit met hem gesproken over samenwerking. Dit is gewoon een poging om misbruik te maken van andermans creativiteit en inzet", schrijft de advocaat namens de broers.

Naar eigen zeggen kwam Charlie Kessler in 2014 in contact met de Duffers en pitchte hij het concept. Volgens de filmmaker zijn de broers vervolgens met zijn idee aan de haal gegaan. De werktitel van 'Stranger Things' was ook 'Montauk' en de serie zou in eerste instantie zich ook afspelen in het plaatsje met die naam, voordat de producenten de serie naar het fictieve stadje Hawkins verplaatsten.

Kessler eist in zijn aanklacht een schadevergoeding en een uitspraak van een rechtbankjury.