Makers 'Stranger Things' beticht van plagiaat SD

04 april 2018

06u27

Bron: ANP 0 TV Broers Matt en Ross Duffer hebben het idee van Stranger Things gestolen van een filmmaker. Dat beweert Charlie Kessler in ieder geval in rechtbankpapieren die hij dinsdag indiende.

Kessler maakte in 2011 de korte film Montauk. Drie jaar later kwam hij in contact met de gebroeders Duffer en pitchte hij naar eigen zeggen het concept. Volgens de filmmaker zijn de broers vervolgens met zijn idee aan de haal gegaan. De werktitel van Stranger Things was ook Montauk en de serie zou in eerste instantie ook plaatsvinden in het plaatsje met die naam, voordat de producenten de serie naar het fictieve stadje Hawkins. De Duffers hebben overigens altijd beweerd dat Montauk een verwijzing was naar Jaws; het stadje uit de haaienfilm dat was gebaseerd op Montauk.

Kesslers korte film, waarin een vermist jongetje en een militaire basis waar op kinderen wordt geëxperimenteerd voorkomen, is overigens niet de eerste bovennatuurlijke verwijzing naar die plaats. In 1992 kwam het boek The Montauk Project: Experiments In Time uit, dat ook ging voer geheime overheidsexperimenten.