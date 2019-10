Makers 'South Park' zeggen 'sorry' tegen China na controverse TDS

08 oktober 2019

16u36

Bron: ANP 2 TV De makers van ‘South Park’ hebben hun excuses aangeboden aan China omdat het land in de meest recente aflevering van de animatieserie belachelijk wordt gemaakt. ‘South Park’ verdween als reactie volledig van het Chinese internet. “We verwelkomen de Chinese censuur in onze huizen en harten”, reageren makers Trey Parker en Matt Stone spottend op Twitter.

In de aflevering Band in China wordt Randy, de vader van Stan, betrapt op het verkopen van wiet in China en wordt hij naar een werkkamp gestuurd dat vergelijkbaar is met de ‘heropvoedingskampen’ in de provincie Xinjiang. Randy komt daar een gevangen Winnie the Pooh tegen, een verwijzing naar de gecensureerde beer. Winnie wordt gecensureerd in China omdat hij op social media wordt vergeleken met de Chinese leider Xi Jinping. “Xi lijkt helemaal niet op Winnie the Pooh”, zeggen Parker en Stone nu.

De mannen hopen het nog goed te kunnen maken. “Lange leve het grote communistische China! Moge de rijstoogst deze herfst rijkelijk zijn. Is het nu weer goed tussen ons, China?”

Watch the full episode - https://t.co/oktKSJdI9i@THR article - https://t.co/nXrtmnwCJB pic.twitter.com/Xj5a1yE2eL South Park(@ SouthPark) link