Makers ‘Game of Thrones’ praten voor het eerst over koffiebekerblunder: “Zo gênant” Redactie

01 september 2019

14u51

Bron: AD 1 TV Maanden na het einde van de serie ‘Game of Thrones’ hebben schrijvers David Benioff en D.B. Weiss zich voor het eerst uitgelaten over de blunder met de koffiebeker in de vierde aflevering van het laatste seizoen. De twee konden in eerste instantie niet geloven dat ze zo’n grote fout hadden gemaakt, maar inmiddels kunnen ze erom lachen.

“We waren zo gefixeerd op Daenerys en Jon Snow dat we niet zagen dat er nog een koffiebeker op tafel stond”, zegt Benioff in gesprek met het Japanse Star Channel. “Ik kon het niet geloven, zo gênant. Hoe hadden we die beker midden in het shot over het hoofd gezien?”

Terugkijkend kunnen Benioff en Weiss er wel om lachen. “Het is nu wel grappig. Het is gewoon een foutje”, aldus de seriemakers.

De wegwerpkoffiebeker van Starbucks stond in de bewuste scène midden op tafel in de grote hal van Winterfell, toen de hoofdrolspelers de overwinning in de Battle of Winterfell vierden. De beker ging na de uitzending al snel viraal op internet en werd er vervolgens door de makers digitaal uit verwijderd.