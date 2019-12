Makers 'Friends' hadden een ander einde in gedachten voor Phoebe SDE

11 december 2019

21u40

Bron: RadioTimes 0 TV In 2004 eindigde de sitcom ‘Friends’ met het huwelijk van Phoebe Buffay (gespeeld door Lisa Kudrow) en Mike (Paul Rudd). Een vrolijke gebeurtenis, maar het lot van Phoebe had er heel anders kunnen uitzien. Dat vertelt bedenker David Crane in een interview met RadioTimes.

Dat Phoebe uiteindelijk in het huwelijksbootje stapte met Mike, was niet zo vanzelfsprekend, zegt David Crane. Heel lang zag het ernaar uit dat ze zou eindigen met David (Hank Azaria). Die was voor het eerst te zien in het allereerste seizoen en kwam daarna nog vier keer langs. Op een bepaald moment vroeg hij haar zelfs om mee te gaan naar Rusland, maar Phoebe koos voor Mike. “Er was zeker een mogelijkheid dat ze met David zou eindigen", geeft Crane toe. “Ik bedoel, we wisten niet zeker wie het zou worden. Ik weet niet meer waarom we uiteindelijk deze beslissing maakten, maar het kon elke kant op. Phoebe zou het met elke man geweldig gedaan hebben.”