Maker van ‘Safety First’ en ‘Wat Als?’ maakt fictiereeks over beginjaren van VTM

Regisseur Tim Van Aelst, de man achter bekroonde reeksen als 'Safety First' en 'Wat Als?', werkt in alle stilte aan een nieuwe VTM-fictiereeks over... VTM. Meer bepaald de bejubelde beginjaren, ergens tussen 1990 en 1995. De reeks, met al zeker een hoofdrol voor Koen De Graeve en Ruth Beeckmans, moet in 2019 op de kijker losgelaten worden.

"We zijn vollebak aan het werken, aan het schrijven dus, aan een nieuwe reeks voor VTM. Na de pure komische fictie van ‘Safety First’, wordt het een tragikomische fictiereeks van tien afleveringen van telkens drie kwartier. Het gaat over de cast en de crew van een sketchshow uit 1993 die destijds zogezegd bij VTM werd uitgezonden", vertelt een enthousiaste Tim Van Aelst ons.

"Het is uiteraard een fictieve show, maar wel herkenbaar, want we nemen de kijkers mee terug naar de gouden jaren van VTM. De jaren van ‘Rad van Fortuin’, ‘Tien om te Zien’ en ‘Zondag Josdag’, om maar een paar parels te noemen. Die sketchshow hebben we ‘Studio Tarara’ gedoopt en wordt dus de rode draad doorheen de reeks."

"Concreet volgen we de cast en de crew van die reeks voor en achter de schermen. Het is een bende tragische gelukzoekers die voor een stuk zichzelf de duivel aandoen. Het gaat over verslavingen aan drank, drugs en succes. Allemaal korte shots geluk, waarvan je er steeds meer nodig hebt om het emmertje te vullen. Wat uiteindelijk leidt tot een soort bodemloosheid en een spiraal van zelfdestructie."

