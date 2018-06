Maker 'Modern Family' stapt op wegens immigratiebeleid Trump TDS

20 juni 2018

06u18

Bron: AD 0 TV Steve Levitan, het brein achter de hitserie 'Modern Family', wil niet meer voor mediaconglomeraat 21st Century Fox werken. Hij vertrekt omdat Fox News, de nieuwstak van 21st Century Fox, het beleid van de regering Trump steunt om immigrantenkinderen van hun ouders te scheiden aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

"De steun voor de NRA, samenzweringstheorieën en de leugens van Trump vallen me iedere dag zwaarder", schrijft Levitan op Twitter. Hij kan dit niet meer rijmen met het maken van "een programma over inclusiviteit". Modern Family gaat onder meer over een homoseksueel stel. De serie is inmiddels al tien seizoenen lang op de buis en lanceerde de carrières van meerdere acteurs, zoals Eric Stonestreet en Sofia Vergara. Zowel Comcast en Disney hebben al interesse getoond in het werk van Levitan, meldt de Los Angeles Times.

Levitan is niet de enige werknemer van 21st Century Fox dei woedend zijn over de beslissing om kinderen in aparte opvangcentra gevangen te zetten. Seth McFarlane, de bedenker van onder meer 'Family Guy', en regisseur Paul Feig, die de afgelopen jaren twee succesvolle films voor Fox maakte, hebben hun afkeer uitgesproken.

Meer dan 2.300 kinderen zijn inmiddels van hun ouders gescheiden.