Maken ‘De Pfaffs’ binnenkort een comeback? Kelly spreekt zich uit SDE

29 oktober 2019

11u45

Bron: Shownieuws 0 TV In Dag Allemaal vertelden Jean-Marie en Carmen Pfaff al dat ze een nieuwe versie van hun realityreeks ‘De Pfaffs’ best zien zitten. Meer nog: er zou serieus over een vervolg nagedacht worden. Ook dochter Kelly Pfaff (42), die momenteel hoge ogen gooit in ‘Dancing with the Stars’, wijst een terugkeer naar het kleine scherm niet meteen af. Dat vertelt ze aan het Nederlandse Shownieuws.

Shownieuws polste bij Kelly Pfaff naar een mogelijke terugkeer van realityreeks ‘De Pfaffs’. “Het zou dit jaar al kunnen zijn", reageerde ze. “Het zou volgend jaar kunnen zijn. Het kan over drie jaar zijn, maar we kunnen ook over tien jaar terugkeren." Erg concreet is het dus allemaal niet, maar het vage antwoord lijkt er wel op te wijzen dat ook Kelly wel nadenkt over een mogelijk vervolg op de populaire realityserie.

In Dag Allemaal lieten haar ouders, Jean-Marie en Carmen, onlangs wel expliciet optekenen dat ze graag een vervolg zouden willen breien aan ‘De Pfaffs’. “Er wordt serieus over een vervolg nagedacht, ja”, vertelde Jean-Marie toen. “Maar het is nog een jaar of twee, drie te vroeg. De kleinkinderen moeten eerst door hun middelbare school zijn.” En volgens Jean-Marie leken ook de kleinkinderen wel opnieuw voor zo'n realityreeks te vinden. “Ik denk het wel. Kenji doet al wat in die richting, hé, voor Ketnet. Maar er moeten ook nog wat dingen geregeld worden qua contracten.” Al zal het wel weer even wennen worden aan zo’n cameraploeg in huis. “Je kunt niet de hele tijd op de rem gaan staan”, zegt Jean-Marie. “Er moet dus wederzijds vertrouwen zijn, anders werkt het niet.”

Nog steeds herkend

‘De Pfaffs’ werd van 2002 tot 2012 uitgezonden, en nog steeds wordt Kelly op straat herkend - in België en in Nederland. “Soms doen mensen even de groetjes, erg leuk”, vertelt ze aan Shownieuws. Maar dat zij en haar familie veel aan de reeks hebben overgehouden, wil ze wel even ontkennen. “Nee, dat is echt onzin. Wij waren de eersten en maakten ook veel fouten.”