Make-over in ‘Zo Man Zo Vrouw’ loopt niet af zoals verwacht: Joris is niet tevreden met zijn nieuwe look MVO

05 februari 2019

Het loopt niet helemaal zoals gepland in de laatste aflevering van dit seizoen ‘Zo Man Zo Vrouw’. Sabine is door het dolle heen na het zien van haar nieuwe look. Ook met de nieuwe Joris is ze erg blij. Maar Joris zelf daarentegen... Hij had het duidelijk liever bij het oude gehouden...