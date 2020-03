Maître Patrick uit ‘First Dates’ kiest voor een opvallende look: “Sommigen verwerken hun midlifecrisis met een Porsche, ik ben voor een oranje bril gegaan” Jan Ruysbergh Wim Nijsten

30 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nerveuze kandidaten van ‘First Dates’ stelt hij gerust door hen te ontvangen met een kwinkslag. Humor is dé troef van maître Patrick (52), die hij ook uitspeelde om zijn echtgenote te veroveren. ‘Als je vrouw zelfs met je flauwe grapjes kan lachen, zit je relatie goed’, zegt hij.

Net als in de Britse versie zochten de Vlaamse makers van ‘First Dates’ een maître met een karakterkop. Die vonden ze in Patrick Verhoeven.

‘Ik heb totaal geen ervaring met camera’s, maar mijn ­collega’s Bram, Leena en Katelen vergaten ze al snel’, zegt Patrick. ‘Wij schieten heel goed op met ­elkaar en het is alsof we samen echt een restaurant uitbaten, waardoor het allemaal heel natuurlijk overkomt.’

Hoelang werk jij al in de ­horeca?

Vanaf mijn vijftiende, dus reken maar uit. Ik begon als kelnerhulpje, op de Keyserlei, voor honderd frank per uur. Daarna heb ik nog de vipbar van de Carré bemand, maar na twintig jaar had ik het nachtleven wel gezien. Ik werd dan manager van een horecagroep in shoppingcentra en van een cateringbedrijf. En nu heb ik een eigen restaurant in Ekeren waar ik net als in ‘First Dates’ maître ben.

Hoe belangrijk is jouw rol in ‘First Dates’?

Dat mag je niet onderschatten, want ik moet de kandidaten op hun gemak stellen. Ik mag niet te overweldigend zijn. Een beetje lachen en zwanzen helpt om de zenuwen te bedaren. Voor sommigen is hun deelname een zaak van levensbelang. Zij leggen al hun hoop in ‘First Dates’, om eindelijk iemand te leren kennen.

De eerste indruk is belangrijk. Wat dat betreft geef jij, piekfijn uitgedost, het goeie voorbeeld.

Ja, ik let daar wel op.

Je houdt blijkbaar van oranje. Vanwaar die opvallende look?

Och, sommige mannen verwerken hun midlifecrisis met een Porsche, ik ben voor een oranje bril en oranje schoenen gegaan. Mijn vrouw Ellen had me eens een oranje horloge gegeven, en dan heb ik een oranje pull ­gevonden, en ben ik de rest daaraan gaan aanpassen. Nu is het een beetje mijn handelsmerk, een gimmick ook.

’t Is niet omdat je gek bent van Nederland?

Nee nee. Ik zeg altijd dat ik die spullen op de kop heb kunnen tikken toen de Nederlanders zo slecht voetbalden. (lacht)

Zou jij zelf aan ‘First Dates’ ­deelnemen?

Als ik vrijgezel was wel, ja. Ik zou benieuwd zijn wie ze voor mij kiezen. ‘First Dates’ is geen uitlachtelevisie, de koppels zijn op een serieuze manier gematcht. Het programma toont alle aspecten van het leven. Een meisje dat bijna blind is, een jongen die tourette heeft, of die twee mensen van rond de ­zeventig die elk al van alles hadden meegemaakt. Ze werden vrienden, en wie weet wat er nog meer uit voort kan vloeien. Ik vind dat mooi.

Vertel eens, hoe verliep jouw eerste date met je vrouw?

Heel goed. Het is een overwinning om dat meisje dat je leuk vindt de eerste keer mee uit te vragen. Het was gezellig. Ze lachte toch met mijn grapjes. Dat doet ze nog, gelukkig. Als je dezelfde humor hebt, is er een goede basis voor een relatie.

Heb je een gouden tip voor zo’n eerste date?

Goh, dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar ik zou zeggen: wees vooral jezelf en steek geen monoloog af. Je moet wel over jezelf willen vertellen, maar luisteren is ook heel belangrijk. En dan ben je, denk ik, al goed op weg.