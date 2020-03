Maître Patrick en serveuse Leena vertellen in ‘Vandaag' over ‘First Dates’: “Pure romantiek” SDE

09 maart 2020

23u14

Bron: Eén 0 TV In het nieuwe datingprogramma ‘First dates’ wagen vrijgezellen uit heel Vlaanderen hun kans op de ware liefde. De op voorhand gematchte singles zien elkaar voor het eerst tijdens een romantisch etentje in het First Date-restaurant. In ‘Vandaag’ vertellen maître Patrick en serveuse Leena over dit bijzondere programma.

Maître Patrick en serveuse Leena doen hun best om de dates zo goed mogelijk te laten verlopen. In de talkshow ‘Vandaag’ vertellen ze dat het betalen van de rekening al wel eens voor issues zorgde bij de kandidaten. Rik Torfs, die mee aan tafel zat, herkende zich duidelijk in het verhaal. “In twee delen vind ik verschrikkelijk”, laat hij weten. “Dat is al erger, maar nog erger is als men per consumptie begint te tellen.” Volgens maître Patrick is het echter afhankelijk van de generaties: “Ik had vroeger ook altijd wel dat ik liever zelf betaalde, en als het meisje of vrouw wilde betalen dan was het voor mij gedaan. Maar bij de jongeren is het eerder van: we sharen dat hier of nu betaal jij en de volgende keer is het aan mij." “Pure romantiek”, vindt Rik Torfs.

Maître Patrick en serveuse Leena vertellen over de slechtste en mooiste date van het programma. Af en toe zijn de vlinders zo sterk dat de koppels al meteen willen kussen, vertellen ze. En Leena wordt dan ook wel eens ingeschakeld om advies te geven aan de nerveuze koppels: “Kussen? Natuurlijk op de mond!”