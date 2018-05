Magnum PI keert terug en hij rijdt nog steeds met een Ferrari Erik Kouwenhoven

28 mei 2018

12u21

Bron: AD.nl 0 TV De tv-reeks Magnum, PI uit de jaren tachtig krijgt een tweede leven dankzij de Amerikaanse zender CBS. Uit de trailer blijkt dat een nieuwe acteur Magnum speelt, maar hij rijdt nog steeds Ferrari.

Remakes van tv-series uit de jaren tachtig zijn in. CBS wil daarom Magnum weer tot leven wekken. De reeks speelt zich nog steeds af op Hawaï, maar acteur Tom Selleck (73) wordt vervangen door Jay Hernandez (40). Fans van de oorspronkelijke reeks zullen tevens opmerken dat ook de snor verdwenen is.

Higgins

Maar volgens Autogids.be zijn Magnums vriendenkliekje, de helikopter, de dobbermans en hun baasje Higgins weer van de partij - ook al is de laatste nu een dame. Voor autoliefhebbers is nog belangrijker dat de privédetective vasthoudt aan het steigerende paard, want in de teaser zien we hem weer aan het stuur van een Ferrari.

488 Spider

Of eigenlijk meerdere Ferrari's, want hij lijkt ze nogal eens perte-totale te rijden. We zien onder meer de klassieke rode Magnum 308 GTS en een 488 Spider. Ook komt er veel spektakel bij kijken dankzij stunts en achtervolgingsscènes van Justin Lin, die de films Fast and Furious 3, 4, 5 en 6 heeft gedraaid.