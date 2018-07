Magisch griezelmeisje uit 'America's Got Talent' jaagt opnieuw iedereen de stuipen op het lijf: "Ga gewoon weg nu!" DBJ

31 juli 2018

17u28

Bron: AGT 0 TV De talentenjacht 'America's Got Talent' wordt dit jaar opgeleukt door een 26-jarige Indonesische, die zichzelf The Sacred Riana noemt.

Riana doet aan magie en is doodeng. Vorig jaar won ze Asia's Got Talent, nu doet ze mee in de VS en bij de audities joeg ze vooral jurylid Mel B. de stuipen op het lijf. Dat lukt ook weer in de volgende ronde, zoals hieronder te zien is. Kijk en huiver mee met de dame die ook buiten het podium vrijwel nooit uit haar rol stapt - nadat ze hoorde dat ze Asia's Got Talent won gaf ze nog altijd geen krimp.

Ze zegt bijna geen woord, maar dat is ook niet nodig. Met niet veel meer dan een griezelig achtergrondmuziekje, een pop en een poppenhuis windt de Indonesische het publiek rond haar vinger.