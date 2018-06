Magisch griezelmeisje jaagt 'America's Got Talent' de stuipen op het lijf: "Dit is briljant... maar doodeng!" MVO

03 juni 2018

13u04 70 TV Ze is jong, ze is eng en ze doet een beetje denken aan Samara uit de horrorfilm 'The Ring'. The Sacred Riana joeg de juryleden van 'America's Got Talent' de stuipen op het lijf met een knap staaltje griezelig goochelen.

Ze zegt bijna geen woord, maar dat is ook niet nodig. Met niet veel meer dan een griezelig achtergrondmuziekje, een versleten porseleinen pop en een akelige blik windt de Indonesische het publiek rond haar vinger. De juryleden zijn niet zeker of ze moeten applaudisseren, of het op een lopen moeten zetten.

Vorig jaar won The Sacred Riana al de finale van 'Asia's Got Talent', nu waagt ze het opnieuw in Amerika. De laatste maanden verzamelde ze veel volgers op sociale media dankzij haar gruwelijk briljante acts. Wie de getalenteerde goochelaarster onder ogen krijg zit ongetwijfeld op het puntje van zijn stoel, tenminste, zij die het aandurven om een hele performance lang te blijven zitten...