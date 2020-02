Maarten Vangramberen ontleedt hoe je meer dan 250 meter ver kan springen van een skischans MC

23 februari 2020

18u43 0 TV Vikersund, 2017. De Oostenrijker Stefan Kraft vliegt van de grootste schans ter wereld en landt na een duizelingwekkende vlucht van meer dan een kwart kilometer op zijn ski’s. Hij heeft exact 253,50 meter door de lucht gezweefd. Fenomenaal. Ter vergelijking. In ons land staat het record op naam van Jeno Farinon, een moedige student, die in augustus vorig jaar 37 meter ver sprong.

En daarmee het Belgisch record met twee meter verbrak. Tot in 2012 was er niet eens een Belgisch record.Omdat er geen springers waren. Tom Waes ging dat jaar de uitdaging aan. Garmisch Partenkirchen kon hij niet aan, maar hij sprong van een beginnersschans toen wel 12,50 meter, later aangepast naar 14 meter. Het Belgisch record. Voor zeven jaar, toen Belgisch freestyleskiër Rembert Notten ook eens ging springen en 35 meter ver vloog.

Een en ander maakt duidelijk hoe uitzonderlijk het echte wereldrecord skischansspringen wel is. Een opdracht voor Maarten Vangramberen om dat te duiden.

Maarten klimt in Noorwegen naar de top van de springberg om met oud-wereldkampioen Ole Gunnar Fidjestol ieder detail van het wereldrecord onder de loep te nemen. In de windtunnel van de universiteit van Graz ervaart Maarten zelf wat het is om met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur door de wind te vliegen. Maarten ziet ze ook vliegen, als hij op bezoek gaat bij een training van wereldrecordhouder Stefan Kraft.

Canvas, maandag om 21.20 u.