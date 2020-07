Maarten Vangramberen is ook in ‘Vive La Vie’ rondtrekkende reporter: "Ik heb een hoog Tourgevoel. Maar zonder de stress" Mark Coenegracht

01 juli 2020

00u00 0 TV De grote tafel met de centrale gasten is voor Karl Vannieuwkerke (49), de kleine voor het extra interview door Maarten Vangramberen (41). De boedelverdeling die al jaren standhoudt in 'Vive le vélo', wordt nu ook netjes nageleefd in de nieuwe praatshow 'Vive la vie' op Eén. Wij gingen mee op stap met Maarten.

Hij had nu eigenlijk ergens in Zuid-Frankrijk, tussen Sisteron en Orcières-Merlette, in het kielzog van de Tour moeten zitten, maar corona besliste daar anders over. En dus maalt Maarten Vangramberen (41) dezer dagen kilometers in Vlaanderen. Elke dag op zoek naar een Belgische Tourwinnaar, 's avonds paraat voor een wat langere babbel. En met de zekerheid dat hij 's nachts nooit op zoek moet naar een hotelbed. Gisteren moest hij eerst in Putte, bij Mechelen, zijn. Hij ging er op de koffie bij ex-wielrenner Jos De Schoenmaecker (72) - de eeuwige helper van Eddy Merckx (75) - die bij een ongeval de vingers van zijn rechterhand heeft verloren. Bij valavond zat Geert Hoste, die vandaag zestig wordt, aan de 'Vive la vie'-tafel in Antwerpen.

Vangramberen heeft een goed gevoel bij 'Vive la vie', sinds het maandag uit de startblokken schoot. "Vergeleken met het stunt- en vliegwerk dat we dag na dag in de Tour moeten uithalen, is dit hemels rustig werken. En journalistiek interessanter." Zo moet hij in 'Vive le vélo' elke ochtend een wielrenner opzoeken die de avond voordien uit zijn boek speelkaarten is getrokken. "Dat is in volle stress aan een bus gaan staan, waarbij je hooguit twee à drie minuten krijgt om een portretje te maken. Toen we maandagmiddag voor 'Vive la vie' bij ex-wielrenner Rudy Matthys (61) aanbelden, stonden de koffie en de koekjes klaar. Die ontvangst was zo gemoedelijk. Heel anders dan de hectiek van de Tour dus."

Plan B, C en D

Die aangename sfeer heerst ook 's avonds aan de tafel. "Ook hier geen stress of drukte. Zo moet ik tussendoor niet nog snel iets doen voor 'Het journaal', in the middle of nowhere. Wel gewoon naar de plaats van de afspraak gaan, waar de BV ons staat op te wachten", aldus Vangramberen. Maandag was dat ex-ruimtevaarder Dirk Frimout (79), gisteren dus Geert Hoste. "Gasten die niet van bij hun avondeten of de masseur zijn weggesleurd voor een korte babbel. In de Tour weten we soms een uur voor uitzending nog niet waar we de tafel gaan neerpoten. En moet je altijd een plan B, een plan C en zelfs soms een plan D hebben. Nu moeten we enkel rekening houden met het nukkige weer en uitkijken naar een overdekt alternatief."

Toch is er een opvallende gelijkenis. "Hoewel alles veel relaxter verloopt, heb ik toch dat typische Tourgevoel. Ook nu moeten we na onze tafelbijdrage met de hele ploeg nog iets gaan eten. In Frankrijk is dat vaak rampzalig, want désolé monsieur, nous sommes fermés'. Maar nu werden we herkend en konden we rustig kiezen wat we wilden eten. (lacht) En daarna kon iedereen gewoon naar huis rijden."

Vangramberen is één van de VRT-sportjournalisten die een boeiende zomer in het water zagen vallen. "Evenementen als de Tour en de atletiekkampioenschappen, dat is bekend terrein. En vooral naar de Spelen in Tokio keek ik uit, dus dat doet pijn. Tegelijk moet ik wel toegeven dat ik in coronatijden de andere kant van het familieleven heb ontdekt en eens thuis kon zijn in de mooiste periode van het jaar. Al was ik maandag helaas niet bij de proclamatie van mijn zoon, want toen riep de werkplicht." Dat hij nu alsnog drie weken op tocht mag, doet Vangramberen hoe dan ook veel deugd. "Toen ik hoorde dat Karl een alternatieve versie van 'Vive le vélo' wilde maken en ik mee mocht doen, was ik echt blij. Onder de mensen komen, overal koffie en koekjes krijgen. Dat is ook héél bijzonder."

'Vive la vie’, 21.25u op één