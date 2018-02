Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe spelen rolletje in 'De Buurtpolitie': "Voor herhaling vatbaar" DBJ

14 februari 2018

14u10 0 TV Bekende gezichten op donderdag 15 februari in 'De Buurtpolitie', Qmusic-dj's Maarten VanCoillie en Dorothee Dauwe spelen namelijk zichzelf in de scripted realityreeks. "F ascinerend om te zien hoe professioneel en efficiënt er gewerkt wordt".

Het politiekorps is in de aflevering op zoek naar de ouders van een jonge tweeling die samen met hun hondjes op pad zijn. De politie weet echter niet wie ze zijn en doet een oproep via social media, maar die levert niet meteen informatie op. Daarom willen Qmusic-DJ’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe graag helpen. Ze schakelen de luisteraars van Qmusic in om de familie van de broertjes op te sporen.

Maarten: “Wij zijn uiteraard geen acteurs. Maar in 'De Buurtpolitie' kregen we de kans om onszelf te spelen. Alle mensen die meewerkten aan de aflevering waren superlief en daardoor was het van begin tot einde een super toffe ervaring. Het is fascinerend om te zien hoe professioneel en efficiënt er gewerkt wordt bij 'De Buurtpolitie'. Wat mij betreft absoluut voor herhaling vatbaar!”

Ook Dorothee had plezier op de set: “Ik vond het super fijn om dit eens te mogen doen, het was de eerste keer voor mij. De sfeer achter de schermen was heel gezellig en op de set lekker uitgelaten. En de catering was ook dik oké!”, lacht ze.