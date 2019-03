Maarten uit ‘Down the Road’ is klaar voor een nieuwe stap: “Volgend jaar ga ik apart wonen” SS

Donderdag 21 maart is Downsyndroomdag. Eén maakte zijn kijkers intussen meer vertrouwd met de leefwereld van mensen met down dankzij de fictieserie 'Tytgat Chocolat' en 'Down the road'. In het tweede seizoen van die populaire reeks valt vooral Maarten (30) uit Aartselaar op. De stoere kerel met het peperkoeken hartje weet van aanpakken en is van veel op de hoogte. "Vergeet Wikipedia, hier is Wiki-Maarten!", vertelt hij in Story.

Hij is grappig en recht voor de raap. Geen wonder dat Maarten goed in de groep ligt in Zuid-Afrika én bij de kijkers. Het petje dat hij daar voortdurend droeg, maakt hem erg herkenbaar. “Ik heb wel meer petten, maar als ik iets moet doen voor ‘Down the road’, zet ik deze op. Dan herkennen mensen me snel. In de straat achter ons is er ook een fanclub van mij. En ik heb zeker al dertig of veertig handtekeningen moeten uitdelen, zelfs een keer op iemand zijn achterwerk. Echt waar!”

Je bent niet alleen sociaal, maar ook pienter. Je lijkt wel een wandelende encyclopedie.

“Vergeet Wikipedia, hier is Wiki-Maarten (lacht)! Ik ben altijd naar speciale scholen geweest. En ik heb altijd heel graag encyclopedische boeken gelezen. Alles wat ik lees, steek ik in mijn koppeke. Ik onthoud heel goed. Enkel rekenen lukt niet zo goed. Maar op de quiz van Acerta ben ik wel derde geworden.”

Je werkt op de logistieke afdeling van Acerta. Doe je dat graag?

“Heel graag. Ik ben er verantwoordelijk voor de postbedeling en de logistiek. Ik heb heel fijne collega’s. Ze kijken allemaal naar ‘Down the road’. Een van hen heeft zelfs op mijn werkplek alle artikels gehangen die over mij en ‘Down the road 2' verschijnen, en ook foto’s. Dit artikel komt er zeker ook bij.”

Gratis luxe

Hoe kijk je nu terug op dat ­avontuur?

“Het was zo cool! Dat land, die cultuur, de natuur en de dieren, het eten. Vraag me niet om er één hoogtepunt uit te halen. Ik had ook nog nooit in een vliegtuig gezeten. Ik heb namelijk vliegangst.”

Naar Zuid-Afrika was je zeker elf, twaalf uur onderweg....

“Ja, twaalf uur, maar dat viel mee, hoor. We kregen daar gratis luxe: eten, drinken, en ik heb ook naar films gekeken. En ook wat geslapen. De enige die ik al een beetje kende van het gezelschap, was Charlotte. Het klikte heel snel tussen ons.”

Ook met de rest van de groep, durf ik te wedden?

“Ja, echt waar. Het zijn vijf schatten van mensen. En op het vliegtuig zat ik naast Dieter (presentator Dieter Coppens, red.) en we hebben toen al heel veel met elkaar gepraat. Ik kende het programma natuurlijk wel van vorig jaar, mijn lief was daar toen in te zien.”

Je bent al een paar maanden samen met Lore uit het vorige seizoen.

“Ja, haar zus Ans werkt bij het productiehuis waar Dieter ook werkt en dat ‘Down the road’ maakt. Eigenlijk heeft zij ons gekoppeld. We hebben afgesproken in een eetcafé in Kontich. Het klikte meteen en ik heb het aangevraagd. Vroeger viel ik altijd op de verkeerde vrouwen: begeleidsters, vrijwilligers. Lore is vier jaar ouder dan ik en het liefst van al ben ik bij haar. Zij vindt dezelfde dingen leuk: dansmuziek uit de jaren 90, Milk Inc en ‘F.C. De Kampioenen’.”

De man in huis

Wat was het moeilijkste aan drie weken zo ver van huis te zijn?

“We zijn op een bepaalde datum in september vorig jaar vertrokken, en precies op die dag drie jaar eerder is mijn papa gestorven. Ik mis hem nog altijd heel erg. In Zuid-Afrika had ik ook het gevoel dat hij elke dag bij me was. Nu is mijn mama mijn beschermvrouw. Ik heb haar ook gemist.”

Je hebt ook nog drie zussen.

“Ja, en twee van hen wonen nog thuis bij mij en mama. Volgend jaar ga ik begeleid zelfstandig wonen, in een nieuw woonzorgcentrum in Mortsel. Dat vind ik toch wel spannend! Gelukkig is het niet te ver weg, want ik kan mama toch niet goed loslaten.”

Mama Hilde (op de achtergrond): “Het zal niet gemakkelijk zijn om de enige man in huis te zien vertrekken.”

Komt Lore dan bij jou wonen?

“Ik denk het niet. Zij woont begeleid zelfstandig in Keerbergen, en haar ouders zijn gescheiden. Lore heeft daar haar plaatsje gevonden, tijdens de week in haar leefgroep, en in het weekend afwisselend bij haar papa en haar mama. We zien nog wel.”