Maarten Nulens uit 'Gevoel voor tumor': "Ik had de rol onderschat, ik moest veel van mezelf geven" Wim Nijsten

20 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Voor zijn hoofdrol in de Eén-reeks 'Gevoel voor tumor' ging Maarten Nulens (29) diep. Niet verwonderlijk: hij speelt Tristan, een geneeskundestudent die plots de diagnose kanker krijgt. "Zo’n rol leert je te relativeren", zegt hij in Story.

Na zijn rol als motorcrosser Leon in de reeks 'Beau Séjour' scheelde het niet veel of Maarten had zijn acteerdroom opgeborgen. De reden? Hij had amper twee audities in twee jaar tijd en de rollen bleven uit. "Mijn ouders zeiden dat het misschien tijd werd om de realiteit onder ogen te zien", vertelt hij. "Ik ben dan maar in de bouw gaan werken, bij mijn vader. Ik dacht dat dat voor de rest van mijn leven zou zijn..."

