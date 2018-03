Maarten Nulens uit 'Gevoel voor Tumor': "Ik dacht dat mijn leven voorbij was toen ze me buitensmeten op de toneelschool" Erlend Hamerlinck

27 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Een laatbloeier tegen wil en dank. Ondanks tegenkanting van zijn ouders en de toneelschool heeft Maarten Nulens (29), als kankerpatiënt Tristan in ‘Gevoel Voor Tumor’, een tv-hoofdrol te pakken. Maar Maarten wil meer: "Ik doe er álles aan om een betere acteur te worden, op het autistische af", zegt hij in Dag Allemaal.

In ‘Gevoel Voor Tumor’ speelt Maarten Nulens de knappe, jonge dokter Tristan Devriendt. Voor de kanker toeslaat, is Tristan een hartenbreker die onbezorgd door het leven fladdert. "Laat me even benadrukken dat dat een wezenlijk verschil is tussen mijn personage en mezelf", zegt Maarten lachend. "Vroeger ben ik wel een deugniet geweest, maar binnenkort word ik dertig. Ik probeer me verantwoordelijk te gedragen."

De wilde jaren zijn ingeruild voor een gezapig leventje met een vaste vriendin. Bedoel je dat? 

