Maarten Ketels, conciërge Ronald uit ‘De Luizenmoeder’, woont in Londen: “Ik heb werk genoeg” KV/MV

13 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De zonderling van ‘De Luizenmoeder’. Dat is Maarten Ketels (33), alias conciërge Ronald. Uitzonderlijk is ook de woon-werksituatie van de acteur. Voor zijn werk pendelt Maarten tussen België en Londen, waar hij samen met vriendin en kind een woonboot betrekt.

Veel mensen dachten eerst dat Guga Baúl de rol van conciërge Ronald voor z’n rekening nam. Het was Maarten nog niet opgevallen dat hij wel wat weg heeft van de ‘Tegen De Sterren Op’-acteur, maar intussen ziet hij de humor er wel van in. ‘Fijn voor Guga dat hij met mij vergeleken wordt’, grijnst Maarten. ‘Nee, begrijp me niet verkeerd: ik kijk echt wel naar Guga op, hoor. Zijn imitaties zijn bewonderenswaardig.’

De serie speelt zich af op een lagere school. Heb jij mooie herinneringen aan jouw schooltijd?

Ik herinner me vooral de schoolbel die de grote vakantie inluidde. En hoe ik dan langs het veld liep om te gaan ravotten met m’n vrienden. Lekker crossen door een maïsveld en in beken spelen. Rond mijn elfde speelde ik met m’n vriendjes de film ‘Saving Private Ryan’ na, met vuurwerk in de zandbak. Maar ik had het moeilijk met het feit dat er geen ruimte was voor eigen inbreng. Dat werkte afstompend.

Hopelijk lijkt jouw dochtertje Willow wat dat betreft dan niet op jou...

Ze is net 1 geworden, dus ze hoeft nog niet meteen naar school. Hoewel, mijn vriendin Kimberley en ik denken eraan om Willow enkele dagen per week naar een forest school te sturen, vóór ze echt naar school moet.

Een bosschool, dus...

Yes. Een heuse hype in ­Londen. Net als op een ­gewone school leren kinderen er rekenen, lezen en zo. Het grote verschil is dat ze altijd buiten zijn.

Jullie pendelen tussen Brussel en Londen, waar jullie op een boot wonen.

Klopt. Nadat ik Kimberley had leren kennen in Zuid-Afrika, ben ik met haar mee naar Londen getrokken. Zij had daar een boot liggen, en we zijn die nu al enige tijd aan het renoveren. Zodra de boot klaar is, willen we er nog een zomer van genieten en dan verruilen we de Sunshine misschien voor een grotere boot. Want we willen graag dat Willow haar eigen kamertje heeft. Een huis of een appartement is voor later. Ik hou van architectuur, ik heb zelfs een opleiding aannemer ruwbouw en beton gevolgd. Maar de prijzen in Londen zijn van de pot gerukt.

Heeft de Brexit vervelende ­gevolgen voor jou?

Daar maak ik me geen zorgen over. Op het moment dat het zover is, zullen we wel zien. Voorlopig blijven we pendelen tussen Brussel en Londen, en dat willen we nog een tijd volhouden. Ik heb behoorlijk wat werk in België. Ik hoop het toneelstuk ‘Troje’ nog eens te hernemen. Daarvoor ging ik zes maanden bij Roma-zigeuners wonen. En ik speel ook mee in de stukken ‘Hitler Is Dood’ en ‘Hoop’.

Binnenkort zien we jou in de nieuwe VTM-serie ‘De Bende Van Jan De Lichte’ aan het werk.

Ja, klopt. Het is geen grote rol, maar eigenlijk maakt me dat niet uit. Ik bedoel: het gaat erom wat je met je rol doet. Eén van mijn favoriete acteurs is wijlen John Hurt (onder meer bekend als Olivander uit de ‘Harry Potter’-films, nvdr). In de film ‘The Proposition’ heeft hij misschien maar vijf zinnen, maar voor mij ís die film John Hurt, begrijp je?