Maarten Janssen van Ketnet wordt channelmanager VTM redactie

20 januari 2020

11u28

Bron: Belga 2 TV Maarten Janssen gaat begin maart bij DPG Media aan de slag als channelmanager VTM. Hij wordt verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de zender VTM. Dat maakte mediagroep DPG Media, het moederhuis van VTM en HLN, vandaag bekend.

Maarten Janssen (38) is Head of Kids bij VRT en sinds vijf jaar netmanager van Ketnet. Hij stond mee aan de wieg van projecten als De dokter Bea Show, Move tegen pesten - STIP IT, het vernieuwde Tik Tak, Ketnet Junior en #LikeMe. Daarvoor werkte hij als redacteur, eindredacteur en creative director binnen VRT, voor programma's als Junior Eurosong, Kom op tegen Kanker, het Swingpaleis, Eurosong en de MIA's.

Bij DPG Media wordt hij verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de tv-zender VTM. Onder leiding van Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, radio en streaming, en samen met Davy Parmentier (creative director), Inge Kluft (content production) en Calogero Macaluso (streaming) zal hij meebouwen aan het nieuwe video- en tv-verhaal van DPG Media, aldus het persbericht.

"Onze nieuwe strategie in TV en streaming is bijzonder ambitieus. En daarvoor hebben we straf talent nodig. Maarten heeft de voorbije jaren innovatieve programmaconcepten gelanceerd als antwoord op het sterk veranderd kijkgedrag bij kinderen. Zijn 360 graden-aanpak zorgt voor een sterke relatie met de kijkers en dat is precies waar VTM voor staat", zegt Dirk Lodewyckx.

Maarten Janssen blikt tevreden terug "op heel fijne jaren binnen de VRT, waarin ik veel kansen heb gekregen. Zeker Ketnet en alle Ketnet-collega's hebben mijn hart veroverd. Tegelijk heb ik enorm veel zin om te bouwen aan een succesvolle toekomst voor VTM als brede en jonge familiezender. Tot nog toe lag mijn focus vooral op kinderen en hun snel veranderende mediagedrag, ik kijk er al naar uit om nu ook hun ouders en elke generatie daartussen te omarmen."